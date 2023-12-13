الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السوداني يدعو الشركات التركية للاستثمار في العراق

من اللقاء
من اللقاء

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الشركات التركية للدخول إلى الساحة الاستثمارية العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أن السوداني استقبل وفد شركة ترياكي آغرو التركية، بحضور المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، والسفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء عبر خلال اللقاء عن تهنئته لتوقيع الشركة التركية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، عقدا لإنشاء مجمع صناعي يعد الأول من نوعه في العراق لمعالجة المحاصيل الزراعية في ميناء أم قصر، كما أبدى الوفد التركي رغبته للمشاركة في إنشاء مشاريع أخرى بالمجال الزراعي وتقانات الري الحديثة والطاقة النظيفة.

تعزيز الأمن الغذائي

وأكد دعم الحكومة لهذه الخطوات الاستثمارية، مبينا أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل المحلية، ضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين، ودعوة الشركات التركية الأخرى للدخول إلى الساحة الاستثمارية العراقية.

وبين السوداني للوفد التركي خلال اللقاء أن بناء العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا وتطويرها وفق المنفعة المتبادلة هو قرار سيادي واستراتيجي، سيعزز أمن المنطقة واستقرارها.

 

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مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار في العراق

وفي وقت سابق أكدت تركيا سعيها لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العراق وفوز شركاتها بحصة كبيرة في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار في العراق .

وقالت وزارة التجارة التركية إن زيارة وزير التجارة عمر بولاط إلى بغداد، رفقة وفد مكون من 50 رجل أعمال إلى جانب ممثلين عن مؤسسات اقتصادية، تعد خطوة قوية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية متعددة الأبعاد بين البلدين.

وأضاف أن العراق يعد ثالث أكبر سوق لتركيا في قطاع المقاولات بنحو 1100 مشروع نفذته حتى اليوم بقيمة 34 مليار دولار، مشيرا إلى أن لقاءاته في بغداد جرت في أجواء ركزت على المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، وبما يتماشى مع روح العلاقات الودية بينهما، وبذلك تم اتخاذ خطوة قوية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية متعددة الأبعاد.

 

 

 

 

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعزيز الأمن الغذائي العراق تركيا

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