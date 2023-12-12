البرلمان العراقى ينتخب رئيسا جديدا له غدا

أعلن البرلمان العراقي، تحديد جلسة غدا الأربعاء، موعداً لانتخاب رئيس جديد له.



وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية أن جدول أعمال الجلسة التي ستعقد في الثانية بعد ظهر الأربعاء، ستشهد انتخاب رئيس لمجلس النواب.



وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت مؤخراً، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة بإنهاء فترة ولايته بالغريب، مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.