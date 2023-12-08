الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السودانى: تقويض استقرار العراق وأمنه الداخلى وسمعته السياسية أعمال إرهابية

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى القوات الأمنية إلى ملاحقة من يقفون وراء الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال خلال تصريحات له اليوم عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية" إن تقويض استقرار العراق وأمنه الداخلي وسمعته السياسية أعمال إرهابية.

وأكدت السفارة الأمريكية في بغداد، أنه على الحكومة العراقية حماية الطواقم الدبلوماسية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام عراقية، أعلنت عن وجود قصف صاروخي باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

بغداد العراق السفارة الأمريكية السوداني رئيس وزراء العراق

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"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى باتجاه محيط السفارة الأمريكية فى بغداد

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