الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد قصفها صاروخيًا.. السفارة الأمريكية فى بغداد: على الحكومة العراقية حماية الطواقم الدبلوماسية

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بغداد

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، أنه على الحكومة العراقية حماية الطواقم الدبلوماسية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ومن جانبها كشفت هبة التميمي مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، كواليس القصف الصاروخي بمحيط السفارة الأمريكية بالعراق، مؤكدة أن هناك عشرات القذائف تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي هي خسائر مادية وليست بشرية، مؤكدة سقوط قذائف هاون داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق، لافتة إلى تفعيل صفارات الإنذار داخل مبنى السفارة الأمريكية بعد دوي انفجارات سُمع ضمن محيط السفارة الأمريكية في بغداد.
 

السفارة الأمريكية السفارة الامريكية في بغداد العراق استهداف السفارة الأمريكية القاهرة الإخبارية

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"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى باتجاه محيط السفارة الأمريكية فى بغداد

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