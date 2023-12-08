"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى باتجاه محيط السفارة الأمريكية فى بغداد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام عراقية، أعلنت عن وجود قصف صاروخي باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

المقاومة الإسلامية فى العراق تجدد قصفها قاعدة عين الأسد الجوية غربى بغداد

كانت المقاومة الإسلامية في العراق قد جددت قصفها قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات أمريكية بطائرة مسيرة في محافظة الأنبار.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق، عن أنها قصفت قاعدة حرير التي تضم قوات أمريكية في إقليم كردستان شمالي العراق بطائرة مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان نشرته على موقعها، أمس الأول الأربعاء، إن عملية القصف جاءت ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة.