موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية ببرامون عيد الميلاد المجيد 2024

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية ببرامون عيد الميلاد المجيد 2024 والذي يحل هذا العام لمدة يومين بدلآ من يومًا بسببًا ان هذة السنة سنة كبيسة.

إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء 6 يناير 2024 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البرامون

ويقولالقمص يوحنا نصيف، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشيكاغو في دراسة له: أن "برامون" كلمة يونانية معناها بدِقَّة: "استعداد فوق العادة"، ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذي يسبِق عِيدَيّ الميلاد والغطاس، يُصَام يوم البرامون انقطاعيًّا حتى الغروب، ويُصلَّى القُدَّاس فيه بالطقس السنوي المُعتاد، ولكن تُصَلَّى في القُدّاس جميع سواعي الأجبية حتى الساعة الثانية عشرة.. ولا يؤكَل فيه سمكٌ.

موعد برمون الميلاد 2024



وتابع إذا كان البرامون يوم أحد أو سبت "كما هو حادث هذا العام"، وهي أيام لا يجوز فيها الصوم الانقطاعي أو الميطانيات، لابُد أن نأخُذ يومًا سابقًا لهما نصوم فيه انقطاعيًّا، وسيكون دائمًا هو الجمعة الذي يسبقهما.. وهنا يكون البرامون يومين أو ثلاثة، بمعنى أنّه إذا جاء العيد يوم "أحد" يكون البرامون يومين "سبت" و"جمعة"، وإذا جاء العيد يوم "إثنين" يكون البرامون ثلاثة أيام "أحد" و"سبت" و"جمعة" لا يؤكَل فيها سمك، ولكن لا يُصام انقطاعِيًّا إلاّ يوم "الجمعة" فقط، مشيرًا إلى أنه إذا وقع عيد الميلاد أو الغطاس في أي يوم آخر غير يومي "الأحد" أو "الإثنين" يكون البرامون يومًا واحدًا.

أيام البرامون:

إذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة.

إذا جاء العيد يوم الاثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة.

إذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك.

بخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا.

إذا جاء برامون عيد الميلاد يوم 27 كيهك تقرأ فيه فصول 28 كيهك.

إذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس القراءات حتى في الآحاد.

موعِد عيد الميلاد

واستكمل " نصيف": نحن نحتفل به دائمًا في يوم 29 كيهك، وكان في القديم 29 كيهك يوافق 25 ديسمبر، ولكن بعد تعديل التقويم الميلادي في القرن السادس عشر صار 29 كيهك يوافق يومًا آخر، وقد صار الآن يوافق 7 يناير.