الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية ببرامون عيد الميلاد المجيد 2024

الكنيسة
الكنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية ببرامون عيد الميلاد المجيد 2024 والذي يحل هذا العام لمدة يومين بدلآ من يومًا بسببًا ان هذة السنة سنة كبيسة.

إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء 6 يناير 2024 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البرامون

ويقولالقمص يوحنا نصيف، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشيكاغو في دراسة له: أن "برامون" كلمة يونانية معناها بدِقَّة: "استعداد فوق العادة"، ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذي يسبِق عِيدَيّ الميلاد والغطاس، يُصَام يوم البرامون انقطاعيًّا حتى الغروب، ويُصلَّى القُدَّاس فيه بالطقس السنوي المُعتاد، ولكن تُصَلَّى في القُدّاس جميع سواعي الأجبية حتى الساعة الثانية عشرة.. ولا يؤكَل فيه سمكٌ.

موعد برمون الميلاد 2024


وتابع إذا كان البرامون يوم أحد أو سبت "كما هو حادث هذا العام"، وهي أيام لا يجوز فيها الصوم الانقطاعي أو الميطانيات، لابُد أن نأخُذ يومًا سابقًا لهما نصوم فيه انقطاعيًّا، وسيكون دائمًا هو الجمعة الذي يسبقهما.. وهنا يكون البرامون يومين أو ثلاثة، بمعنى أنّه إذا جاء العيد يوم "أحد" يكون البرامون يومين "سبت" و"جمعة"، وإذا جاء العيد يوم "إثنين" يكون البرامون ثلاثة أيام "أحد" و"سبت" و"جمعة" لا يؤكَل فيها سمك، ولكن لا يُصام انقطاعِيًّا إلاّ يوم "الجمعة" فقط، مشيرًا إلى أنه إذا وقع عيد الميلاد أو الغطاس في أي يوم آخر غير يومي "الأحد" أو "الإثنين" يكون البرامون يومًا واحدًا.

 أيام البرامون:

إذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة.

إذا جاء العيد يوم الاثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة.

إذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك.

بخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا.

إذا جاء برامون عيد الميلاد يوم 27 كيهك تقرأ فيه فصول 28 كيهك.

إذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس القراءات حتى في الآحاد.
موعِد عيد الميلاد

 واستكمل " نصيف": نحن نحتفل به دائمًا في يوم 29 كيهك، وكان في القديم 29 كيهك يوافق 25 ديسمبر، ولكن بعد تعديل التقويم الميلادي في القرن السادس عشر صار 29 كيهك يوافق يومًا آخر، وقد صار الآن يوافق 7 يناير.

برمون عيد الميلاد صوم برمون عيد الميلاد ببرمون عيد الميلاد المجيد 2024 برمون 2024 لعيد الميلاد صوم برمون الميلاد 2024 عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

المطران عطا الله حنا: فلسطين هى أرض الميلاد

لجنة الصلاة بالكنيسة الأسقفية تعقد مؤتمرها الثاني للصوم والصلاة

مقرر "علاقات المجمع المقدس" يحث الأقباط على المشاركة بانتخابات الرئاسة

رؤساء الكنائس يدلون بأصواتهم في أولى أيام الأنتخابات: واجب وطني

"الكنيسة الأسقفية": المشاركة الانتخابية واجب وطني

شدد على أهمية المشاركة الفعّالة.. رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك في الانتخابات الرئاسية

البابا تواضروس: الكنيسة تشارك فى الانتخابات باعتبارها جزءًا من الوطن

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. "إكسترا نيوز": المؤشرات الأولية لعمليات الفرز تظهر تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

زلزال "الفيتو".. دعم الاحتلال يعزل أمريكا دوليًا ويمنح غزة تعاطف العالم

خطر يُهدد أمريكا جراء دعمها الاحتلال الإسرائيلى فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين جدد بمعارك قطاع غزة

20 شهيدًا وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة فى خان يونس

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟