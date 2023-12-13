الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أسوشيتدبرس": بايدن اتخذ موقف أكثر صرامة بشأن "القصف العشوائي" على غزة

غزة
غزة

قالت وكالة "أسوشيتدبرس"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن "القصف العشوائي" الإسرائيلي على غزة لا سيما مع سقوط المزيد من المدنيين الفلسطينيين.

الحرب في غزة 

وجاء في تقرير للوكالة: “لقد قدم بايدن تقييما أصعب من المعتاد لقرارات إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس والتحركات التي اتخذتها حكومته المحافظة، وفي الوقت نفسه، يتوجه كبير مستشاري الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، إلى إسرائيل هذا الأسبوع للتشاور مباشرة حول الجداول الزمنية لإنهاء القتال الكبير”.

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تصريحات بايدن 

وكان بايدن قد حذر أمس الثلاثاء، من أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي بسبب “قصفها العشوائي” على غزة، وتحدث بلغة قوية بشكل غير عادي قبل ساعات فقط من مطالبة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وقال بايدن في حفل استقبال بمناسبة حانوكا في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن: “إن أمن إسرائيل يمكن أن يعتمد على الولايات المتحدة، ولكن في الوقت الحالي لديها أكثر من الولايات المتحدة".

وتابع بايدن للمانحين خلال حملة لجمع التبرعات يوم الثلاثاء: “لديها الاتحاد الأوروبي، ولديها أوروبا، ومعظم دول العالم تدعمهم”، وأضاف: "لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث".

وقال، إنه يعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفهم الأمر، لكنه لم يكن متأكدا من حكومة الحرب الإسرائيلية.

كما جدد بايدن تحذيراته من أنه لا ينبغي لإسرائيل أن ترتكب نفس أخطاء المبالغة في رد الفعل التي ارتكبتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر  2001 الإرهابية.

وأضاف: "أن الإجراءات التي يتخذونها يجب أن تكون متسقة مع محاولة بذل كل ما هو ممكن لمنع المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من التعرض للأذى والقتل والقتل والضياع"، مضيفًا أنه من المهم أن نتذكر "ما نفعله هنا". 

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مكالمات بايدن ونتنياهو 

وقال مسؤولين في البيت الأبيض للوكالة، إن خطاب بايدن للمانحين يحمل نفس الرسائل الأكثر صراحة التي يبلغها لنتنياهو في مكالماتهم المتكررة.

 

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