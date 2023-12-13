خطر يُهدد أمريكا جراء دعمها الاحتلال الإسرائيلى فى حرب غزة

وسط تصاعد الغضب العالمي والعربي من الولايات المتحدة الإمريكية إزاء دعمها الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذيرًا من المخاطر المحتملة على السلامة في الولايات المتحدة، نتيجة للحرب التي تشنها تل أبيب.

بيان تحذيري

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، جاء في البيان المشترك أن "يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي أن التوترات المستمرة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس من المرجح أن تزيد من التهديد بأعمال عنف من جانب جهة فاعلة منفردة تستهدف التجمعات العامة الكبيرة طوال فصل الشتاء، بما في ذلك الأحداث المرتبطة بالعطلات والمناسبات الدينية وحفلات رأس السنة والمناسبات المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي".

وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن هذا الإعلان ليس ردًا على أي نشاط تآمر محدد، فمن المرجح أن هذه الأحداث هي هدف جذاب للجهات الفاعلة المنفردة التي تستوحي أفعالها من مجموعة من الأيديولوجيات نظرًا لسهولة الوصول إليها وطبيعتها الرمزية".

مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين جدد بمعارك قطاع غزة

أقر الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 8 من أفراده بين ضابط وجندي، إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمال ووسط قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال تأكيده ارتفاع عدد قتلاه إلى 442 منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن 113 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ الدخول البري إلى قطاع غزة.

جنوب خان يونس

واستشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات، فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية طبية بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان وأصيب 7 آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.

قصف الطيران الحربي

كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر مخيم خان يونس.