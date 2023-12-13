اللجنة العامة بمحافظة الغربية دائرة طنطا: عبدالسند يمامة حصل على 7 آلاف و852 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الغربية، نتائج محاضر فرز لجنة دائرة مركز طنطا بالمحافظة، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 7 آلاف و852 صوتا.