نتائج اللجنة العامة فى الإسكندرية.. السيسى حصل على 183152 صوتًا بنسبة 87.10%

أعلنت اللجنة العامة رقم "1" بمحافظة الإسكندرية، عن نتيجة فرز محاضر اللجان الفرعية بالمحافظة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوطة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

وأضافت خلال كلمتها التي عرضتها قناة إكسترا نيوز، أن عدد اللجان الفرعية بالمحافظة 36 لجنة وإجمالي الناخبين أمام اللجان الفرعية 294.650 ألف ناخب، وأن إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 209321 ألفًا، وعدد الأصوات الباطلة 948، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 208378، مؤكدًا أن نسبة الحضور بلغت 71%.

أصوات المرشحين

حصل المرشح السيد عبدالفتاح السيسي، على 183152 صوتًا بنسبة 87.10%.

المرشح فريد زهران 1881 صوتًا بنسبة 9%.

المرشح عبدالسند يمامة حصل على 572 صوتًا بنسبة 3%

المرشح حازم عمر حصل على 22768 صوتًا بنسبة 10.10%.