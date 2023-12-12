الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تكشف المحافظات التى استقبلت فيها اللجان العامة محاضر فرز اللجان الفرعية

اللجان العامة للانتخابات
اللجان العامة للانتخابات الرئاسية فى محافظات مصر

كشفت قناة "إكسترا نيوز" عن عدد المحافظات التي بدأت فيها اللجان العامة باستقبال محاضر فرز اللجان الفرعية في انتخابات الرئاسة 2024.

وتضم عددًا من المحافظات وهي: القاهرة، مطروح، كفرالشيخ، المنيا، قنا، أسيوط، البحيرة، دمياط، بني سويف، المنصورة، الوادي الجديد، القليوبية، مرسى مطروح، البحر الأحمر، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى  الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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