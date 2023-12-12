سفيرة النوايا الحسنة من ذوى الهمم: "صوتى للرئيس السيسى لتقديره ذوى الهمم"

شاركت سما رامي، سفيرة النوايا الحسنة من ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية، وأدلت بصوتها لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.



قالت سما رامي: "أنا أديت صوتي للرئيس عبدالفتاح السيسي عشان هو قال المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة هو الأقرب لتحقيق آماله".

وانطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

سفيرة النوايا الحسنة من ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية

سفيرة النوايا الحسنة من ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية

سفيرة النوايا الحسنة من ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية