رئيس اللجنة العامة أول مدينة نصر: لجنة الوافدين تجاوز عدد الناخبين بها 20 ألف صوت

قال المستشار إبراهيم الميهي، رئيس اللجنة العامة أول مدينة نصر، إن اللجنة يندرج تحتها 28 لجنة فرعية، منها لجنة الوافدين، والتي تجاوز عدد أصوات الناخبين بها 20 ألفًا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات: "معانا 22 قاضي و6 قاضيات، قاموا بدورهم الوطني بمنتهى الروعة، ومنتهى الأداء الوطني، لا توجد أي ملاحظات سلبية، والقضاة تعاملوا مع العدد الكثيف".

ولفت إلى أن بعض اللجان بدأت الفرز وبعض اللجان مازالت تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

أجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.