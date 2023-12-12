الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أشرف صبحى: المبادرات الرئاسية حياة كريمة وبناء الإنسان أبرز الأسباب وراء كثافة مشاركة الناخبين

جريدة الدستور

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من داخل غرفة العمليات المركزية للوزارة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، غرف عمليات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، للتعرف على نسب مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت أمس الاحد، وتستمر حتى غد الثلاثاء، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود مديريات الشباب والرياضة في متابعة سير العملية الانتخابية، وحرصها على مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، موجهًا بضرورة استمرار متابعات غرف العمليات المركزية للوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، لرصد كل المستجدات، والمساعدة في خروج هذا الاستحقاق بصورة تعكس مكانة مصر ووعي أبناء الشعب المصري أمام العالم.

وأكد وزير الشباب أن الوزارة حريصة على المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الوطنية، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، بما في ذلك المشاركة في العملية الانتخابية، وتحفيز الشباب على المشاركة فيها.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الشبابية، بهدف تحفيز الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية، وتعريفهم بدورهم في استكمال مسيرة التنمية في مصر.

وبحسب التقارير الواردة من غرف عمليات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فقد شهدت اللجان الانتخابية توافدًا كبيرًا من الشباب من جميع الفئات العمرية، للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدين أن ذلك حق دستوري وواجب وطني، كما أكدوا حرصهم على اختيار رئيس يقود البلاد إلى مستقبل أفضل.

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