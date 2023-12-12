الانتخابات الرئاسية 2024.. حشود كبيرة من الناخبين بقرية آبا البلد فى المنيا

شهدت قرية آبا البلد التابعة لمركز مغاغة، توافدًا كبيرًا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث، حيث شارك الآلاف بالتصويت.

كما شاركت مجموعات شبابية في تنظيم العملية الانتخابية وتسهيل إجراءات التصويت على الناخبين بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

ورصد محمد شاهين، مراسل برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة سي بي سي الفضائية المشهد خلال ساعات اليوم والذي تصدرت خلاله عائلات قرية آبا البلد المشهد الانتخابي بمركز مغاغة بتوافدهم على اللجان خلال الأيام الثلاثة للانتخابات.

وقال شاهين، خلال تغطيته على الهواء مباشرة، المنيا تعتبر سادس أكبر كتلة تصويتية في مصر، حيث تضم أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ناخب لهم حق التصويت داخل خمسمائة وخمسة وثمانين لجنة فرعية.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.