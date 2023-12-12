الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ONE.. وأحداث الحلقة 17

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

تصدرت مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ONE كافة المواقع البحثية خلال الساعات الماضية وذلك لما فيها من اثارة وتشويق حول القضية الجديدة التي يسعى الطبيب الشرعي زينهم زكريا زينهم في حالها حيث أصبح للمسلسل متابعين ومعجبين من كافة دول العالم محبي الدراما المصرية ويرغبون في إيجاد الجاني.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ONE

يعرض مسلسل زينهم عبر شاشة عبر شاشة مجموعة قنوات ONE من الأحد إلى الخميس ويتميز بتوقيت عرض مختلفة تتناسب مع كافة المشاهدين حيث يعرض عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

فيما يأتي مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة أون دراما  في تمام الساعة العاشرة مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة العاشرة صباحا اليوم التالي ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة مساء بالإضافة إلى مواعيد عرض الحلقات عبر منصة Watch It.

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أحداث الحلقة 17 من مسلسل زينهم للفنان أحمد داود

بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل زينهم للفنان أحمد داود بالحادث الذي تعرض له وكيل النائب العام ناجي الذي يحاول مساعدة الدكتور زينهم في الوصول لقاتل والدة المستشار زكريا زينهم من أكثر من 15 عاما وأصيب ناجي وابنه إبراهيم بارتجاج في المخ ودخل الرعاية لحين تحسن حالته الصحية.

وتسرد الحلقة أيضا العلاقة الجيدة بين جميلة الدكتورة الصيدلانية ووالدها وذلك من خلال خروجة على الكرونيش وشرب حمص الشام ومدى التقارب بينهم في السلوم والتفكير وذلك قبل استعدادها للسفر إلى القاهرة مرة أخرى لمقابلة زينهم الذي تقدم لخطبتها ورفضته.

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مواعيد عرض مسلسل "زينهم" على شاشة أون


نجوم مسلسل زينهم

مسلسل زينهم بطولة مشتركة بين أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف ويارا جبران وعماد رشاد ومحمد أبو داود وهنا الشوربجي ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة المسلسل مأخوذ عن كتاب أصدقائي الموتى شكرا للدكتور الشرعي محمد جاب الله والسيناريست محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل تدور أحداث المسلسل حول عالم الجثث والجريمة ومشرحة الموتى.

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