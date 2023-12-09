السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

قبل الحلقة 12.. موعد عرض مسلسل العودة لشريف سلامة عبر DMC

مسلسل العودة
مسلسل العودة

تهتم شريحة كبيرة من الجمهور عبر المنصات بمتابعة مسلسل العودة لقصته المثيرة والتي تدور حول سرقة الآثار والتنقيب عنها، ويتساءل عدد كبير من المتابعين عن موعد عرض المسلسل العودة وقنوات العرض.

قصة مسلسل العودة 

 تدور قصة مسلسل العودة في إطار صعيدي حيث يعود آدم (شريف سلامة) إلى الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة، يبدأ آدم رحلة البحث عنه، وخلال هذا البحث تتجدد علاقته القديمة مع وكيان التي لم يتمكن من الزواج منها قبل سفره بسبب رفض أهلها، تجمعهما الأحداث من جديد.

وتكشف أحداث المسلسل ما إذا كانت علاقتهما ستنجح هذه المرة، وما هو مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله واكتشاف أن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

حلقات مسلسل العودة 

تدور أحداث مسلسل العودة ، للممثل شريف سلامة في إطار اجتماعي مختلط بالتراث الصعيدي، ويتناول بعض القضايا الهامة في المجتمع. تم تصوير المسلسل في مدينة الأقصر، ويتألف من 30 حلقة.

أحداث مسلسل العودة الحلقة 8.. مواعيد العرض عبر DMC

عقب تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة DMC

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "العودة" قبل عرضها

مواعيد عرض مسلسل العودة 

يعرض مسلسل "العودة" على قناة dmc في الساعة 8 مساءً، ويتم إعادة عرضه في الساعة 2 صباحًا لأول مرة، ويتم إعادة عرضه مرة أخرى في الساعة 3 عصرًا. كما يتم عرضه أيضًا على قناة dmc drama في الساعة 11 مساءً، وعلى منصة watch it، وكل حلقة بعنوان.

فريق عمل مسلسل العودة 

مسلسل العودة، من بطولة باقة من أهم النجوم شريف سلامة، تارا عماد، عصام السقا،  حمزة العيلي، وليد فواز، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي.

والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل العودة 

في أحداث الحلقة السابقة من مسلسل "العودة" ذهب أحد رجال هاشم الشهيرين باسم حمزة العيلي إلى هناء التي تجسدها الممثلة بسنت شوقي. يطلب منها مساعدته في الحصول على ترخيص للمباني مقابل رشوة. لكنها تقوم بإبلاغ المدير بهذا الأمر. ينصحها المدير بأن تهتم بنفسها وتحمي نفسها منهم. وبعد فشل محاولة الرشوة، يتم تعريضها للضرب من قبل بعض السيدات وتهرب.

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أحداث مسلسل العودة الحلقة 8.. مواعيد العرض عبر DMC

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