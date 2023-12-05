أحداث مسلسل العودة الحلقة 8.. مواعيد العرض عبر DMC

يرغب عدد من الجمهور في معرفة أحداث مسلسل العودة والذي تصدر الترنيد مؤخرا ويشاهده عدد كبير من عشاق الدراما العربية من مختلف دول العالم للاستمتاع بأحداث الدراما الصعيدية ومعايشة طبيعة الحياة اليومية للمواطنين في محافظة الصعيد خاصة محافظة الأقصر التي تدور فيها أحداث المسلسل.

أحداث مسلسل العودة الحلقة 8

تعرض أحداث مسلسل العودة الحلقة 8 مجموعة من المواقف التي يشوبها الغموض والإثارة خلال رحلة آدم الشاب الصعيدي الذي عاد إلى محافظة الأقصر للبحث عن شقيقة يحيي الذي اختفى في ظروف غامضة واكتشاف خريطة قديمة لمنجم ذهب في أرض هاشم صديق آدم وغموض حول مصير يحيي.

وتناولت الحلقة 8 معرفة العمدة حسن اليماني طريق يحيي من خلال رقم هاتفه الذي تحدث من خلاله بحب حياته ندى شقيقة حسن واستطاع تعقب الرقم ومعرفة مكانه وذهب للتحدث معه في الغردقة وتناولت الحلقة أيضا مشاجرة كيان مع أخيها هاشم حول أرض المزرعة التي يوجد بها المنجم.

مواعيد عرض مسلسل العودة عبر DMC

يعرض مسلسل العودة للفنان شريف سلامة بشكل حصري عبر شاشة مجموعة قنوات DMC التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مواعيد تتناسب مع قطاع عريض من عشاق الدراما المصرية حيث يعرض عبر شاشة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد الساعة الثانية صباحا للمرة الأولى وللمرة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءا وتعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم التالي بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.



أبطال مسلسل العودة

يشارك في بطولة مسلسل العودة مجموعة من أفضل نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم شريف سلامة وتارا عماد ومحمد رضوان ووليد فواز وحمزة العيلي وعصام السقا وتامر نبيل وبسنت شوقي وولاء الشريف ومحمد على رزق وعايدة فهمي وفتوح أحمد المسلسل من تأليف أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني تامر مرتضى.

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