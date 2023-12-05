أحمد خالد أمين يشارك الجمهور كواليس تصوير مسلسل "إنترفيو"

شارك المخرج أحمد خالد أمين، صور له من كواليس تصوير مسلسل “انترفيو”، وهو المسلسل الذي سيعرض عبر المنصة الرقمية watch it، لتستكمل المنصة الرقمية خطتها في عرض المسلسلات من بطولة الشباب.

المسلسل سيكون من بطولة الفنانة رنا رئيس، والفنان حازم إيهاب، وعدد كبير من نجوم الفن.

وعلّق المخرج أحمد خالد أمين، على الصور التي ظهر فيها من الكواليس وشارك بها جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “مسلسل انترفيو انتاج انتروميديا هبه الهواري Watch it”، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور معربين عن حماسهم الشديد وانتظارهم لعرض المسلسل.

جدير بالذكر أن الفنانة رنا رئيس، ذهبت إلى جامعة عين شمس، لتصور بها عدد من المشاهد المكتوبة في السيناريو، وبعد انتهاءها سنتنتقل إلى لوكيشن آخر خلال الفترة المقبلة، حيث صورت أسبوعًا كاملًا من العمل، ويتبقى لها أسبوع آخر.

المسلسل يشارك فى بطولته: الفنانة رنا رئيس، الفنان خالد شباط والفنانة سارة إيهاب، والفنان حازم إيهاب، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج هبة الهواري.