الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد خالد أمين يشارك الجمهور كواليس تصوير مسلسل "إنترفيو"

المخرج أحمد خالد
المخرج أحمد خالد أمين

شارك  المخرج أحمد خالد أمين، صور له من كواليس تصوير مسلسل “انترفيو”، وهو المسلسل الذي سيعرض عبر المنصة الرقمية watch it، لتستكمل المنصة الرقمية خطتها في عرض المسلسلات من بطولة الشباب.

المسلسل سيكون من بطولة الفنانة رنا رئيس، والفنان حازم إيهاب، وعدد كبير من نجوم الفن.

وعلّق المخرج أحمد خالد أمين، على الصور التي ظهر فيها من الكواليس وشارك بها جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “مسلسل انترفيو انتاج انتروميديا هبه الهواري Watch it”، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور معربين عن حماسهم الشديد وانتظارهم لعرض المسلسل.

جدير بالذكر أن الفنانة رنا رئيس، ذهبت إلى جامعة عين شمس، لتصور بها عدد من المشاهد المكتوبة في السيناريو، وبعد انتهاءها سنتنتقل إلى لوكيشن آخر خلال الفترة المقبلة، حيث صورت أسبوعًا كاملًا من العمل، ويتبقى لها أسبوع آخر.

المسلسل يشارك فى بطولته: الفنانة رنا رئيس، الفنان خالد شباط  والفنانة سارة إيهاب، والفنان حازم إيهاب، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج هبة الهواري.

مسلسل حدث بالفعل المخرج أحمد خالد أمين أحمد خالد أمين مسلسل “انترفيو” “انترفيو” الرقمية watch it watch it

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية

نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة