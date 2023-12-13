مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 13-12-2023

يتصدر السؤال عن مواقيت الصلاة اليوم محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يحرص المسلمون على أدائها في موعدها في الركن الثاني في الإسلام وواجب على كل مسلم ومسلمة بعد بلوغ سن التكليف، تتمثل فرضيتها في أداء المناسك الدينية وأداء الواجبات المقررة في أوقات محددة، فقد قال الله تعالى: "إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"، ويعني هذا أنها مفروضة ومحددة في أوقات معينة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13ديسمبر 2023 في مصر

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 -12-2023 في القاهرة وبعض المحافظات وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواعيد الصلاة فى القاهرة 13 -12-2023

موعد صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 37: 2

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:19

مواعيد الصلاة الإسكندرية 13-12-2023

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 2:40

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م.

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية 13-12-2023

موعد صلاة الفجر 5:05

موعد صلاة الظهر 11:45 م

موعد صلاة العصر 2:32 م

موعد صلاة المغرب 4:52 م

موعد صلاة العشاء 6:14 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ 13 -12-2023

موعد صلاة الفجر 4:54

موعد صلاة الظهر 11:37

موعد صلاة العصر 2:30 م

موعد صلاة المغرب 4:50 م

موعد صلاة العشاء 6:10 م.

مواعيد الصلاة فى أسوان 13 -12-2023

موعد صلاة الفجر 4:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:20

مواعيد الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجْر ٥:١٠ ص

موعد صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

موعد صلاة العَصر ٢:٣٧ م

موعد صلاة المَغرب ٤:٥٥ م

موعد صلاة العِشاء ٦:١٩ م

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