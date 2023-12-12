الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطريرك الكاثوليك يستقبل لجنتي التكوين الدائم للكهنة والإعداد للمشروع الرعوي "الصلاة"

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، لجنة التكوين الدائم للكهنة، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث أكد أهمية تكوين الكهنة على المستويين: الرعوي، والشخصي، كما تم وضع خطة اللجنة للعام المقبل، التي تشمل الآتي: لقاءات شهرية، رياضات روحية، للتعمق في حياة الصلاة، بالإضافة إلى ندوة رعوية لمدة ثلاثة أيام حول "رعوية الأسرة".

كما التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، لجنة الإعداد للمشروع الرعوي "الصلاة"، بحضور نيافة الأنبا باخوم.

وخلال الاجتماع، تم إعداد الخطة الرعوية للإيبارشية لعام ٢٠٢٤ بعنوان "لنصلي"، كما اتفق المشاركون على الملامح الرئيسية للخطة.

بطريرك الاقباط الكاثوليك للمشروع الرعوي الأنبا إبراهيم اسحق لجنة التكوين الدائم للكهنة الأنبا باخوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

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