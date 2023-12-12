مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

مع بداية اليوم في الصباح الباكر يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، يهتم الكثير في مصر بالبحث عن مواعيد الصلاة، رغبة بأدائها بأوقاتها الصحيحة، حيث تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، كما أن أقرها الله سبحانه وتعالى مركز أساسي وهب ثاني أركان الإسلام.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في محافظات مصر

لذلك يحرص الدستور على تقديم مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر عام 2023 ببعض من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وبعض المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر في القاهرة

صلاة الفجر 5:07 صباحًا

صلاة الظهر 11:47 مساءً

صلاة العصر 37: 2 مساء

صلاة المغرب 4:55 مساءً

صلاة العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:14 صباحًا

صلاة الظهر 11:53 مساءً

صلاة العصر 2:40 مساءً

صلاة المغرب 4:58 مساءً

صلاة العشاء 6:22 مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر



صلاة الفجر 5:04 صباحًا

صلاة الظهر 11:43 مساءً

صلاة العصر 2:31 مساءً

صلاة المغرب 4:50 مساءً

صلاة العشاء 6:13 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر في شرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 4:52 صباحًا

وقت صلاة الظهر 11:35 مساءً

موعد صلاة العصر 2:29 مساءً

وقت صلاة المغرب 4:47 مساءً

وقت صلاة العشاء 6:09 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر في أسوان



صلاة الفجر 4:53 صباحًا

صلاة الظهر 11:41 مساءً

صلاة العصر 41: 2 مساءً

صلاة المغرب 5:02 مساءً

صلاة العشاء 6:20 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر في المنصورة



صلاة الفجر 5:08 صباحًا

صلاة الظهر 11:47 مساءً

صلاة العصر 2:34 مساءً

صلاة المغرب 4:53 مساءً

صلاة العشاء 6:16 مساءً