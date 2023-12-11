الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المواطنين مع بداية كل يوم الانتظام في الصلوات الخمسة، وأدائها في وقتها المناسب، بشكل يومي، فيكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 11 ديسمبر  2023 في محافظات مصر، فهي من أهم أركان الإسلام الخمسة.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 11 ديسمبر  2023 في محافظات مصر

تستعرض الدستور في هذا التقرير مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين بعدد من محافظات مصر، وستكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وأيضا صلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الإثنين 11 ديسمبر  

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 37: 2 ع

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:18 م.

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاثنين 11 ديسمبر  

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 2:39 ع

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م.

 

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11 ديسمبر  فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 2:32 ع

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:14 م.

 

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 11 ديسمبر  بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

وقت صلاة الظهر 11:36 ص

موعد صلاة العصر 2:29 ع

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

موعد شهر رمضان 2024 وأفضل الأدعية لاستقباله

التاريخ الهجري اليوم مصر 2023.. وأبرز الأدعية المستحبة

 

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الاثنين 11 ديسمبر  

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 41: 2 ع

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين الصلاة اليوم الاثنين 11 ديسمبر الصلاة اليوم الإثنين الصلاة اليوم محافظات مصر مواقيت الصلاة اليوم الصلاة

مواد متعلقة

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 9-12-2023

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يعتقل وزيرًا سابقًا فى حكومة حماس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل