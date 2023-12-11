مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

يحرص المواطنين مع بداية كل يوم الانتظام في الصلوات الخمسة، وأدائها في وقتها المناسب، بشكل يومي، فيكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 في محافظات مصر، فهي من أهم أركان الإسلام الخمسة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في محافظات مصر

تستعرض الدستور في هذا التقرير مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين بعدد من محافظات مصر، وستكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وأيضا صلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الإثنين 11 ديسمبر

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 37: 2 ع

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:18 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاثنين 11 ديسمبر

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 2:39 ع

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11 ديسمبر فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 2:32 ع

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:14 م.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 11 ديسمبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

وقت صلاة الظهر 11:36 ص

موعد صلاة العصر 2:29 ع

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الاثنين 11 ديسمبر

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 41: 2 ع

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م