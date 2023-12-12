استمرار توافد السيدات على لجان الانتخاب بـ"بسيون" (فيديو)

أظهر فيديو حصلت عليه "الدستور"، استمرار إقبال الناخبين بلجان مدينة بسيون بمحافظة الغربية، قبل غلق لجان الانتخابات الرئاسية لمصر 2024، فى يومها الثالث والأخير بساعات قليلة.

وأوضح الفيديو، تصدر السيدات هناك مشهد الإقبال رغم دخول الليل والعادات الريفية التي تحجم السيدات عن الخروج من منازلهم فى مثل هذا التوقيت، وهو ما يؤكد حرص كافة أطياف المجتمع من الجنسين على المشاركة فى اختيار رئيس لمصر 2024.

كما أظهر الفيديو استمرار عمل المتطوعين المشاركين فى تنظيم سير العملية الانتخابية، والذين يمثلون التحالف الوطني للعمل التنموي، والذين يقومون بمساعدة الناخبين فى التعرف على أرقامهم فى كشوف الانتخاب، لتسهيل عملية الانتخاب.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.