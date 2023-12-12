شخصيات وأحزاب سياسية: الإقبال غير المسبوق على التصويت يؤكد رغبة المصريين فى استكمال مسيرة التنمية

أشاد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية بالإقبال غير المسبوق من المصريين على صناديق الاقتراع، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، التى انتهى الاقتراع فيها أمس، بنسبة تصويت هائلة.

ورأوا أن الإقبال غير المسبوق من المصريين عكس وعى الشعب المصرى بقيمة الاستحقاق الدستورى، وبحجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية على كل الأصعدة، وهو ما يتطلب تحقيق الاستقرار فى البلاد.

«حماة الوطن»: الحشود عكست وعى المصريين بأهمية الحدث

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة جلال الهريدى، أن الإقبال الكبير من جانب المصريين على صناديق الاقتراع كشف عن حجم وعى المصريين بأهمية الاستحقاق الدستورى.

وأشاد الحزب باستجابة المواطنين لنداء الوطن، والمشاركة بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حالة الاصطفاف بين كل أبناء الشعب المصرى، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد.

وقال أحمد العوضى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المشاركة الواسعة من جانب المصريين فى الاستحقاق الدستورى، والممثل فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، واجب وطنى وحق دستورى لكل مصرى، يطمح ويتمنى مستقبلًا أفضل لوطنه وللأجيال المقبلة، جيلًا بعد جيل، وأن هذا الإقبال أكد أن المصريين يعرفون قيمة الوطن وقيمة الصوت الانتخابى، حينما يكون الوطن فى حاجة إليهم.

وأشاد بوعى وحرص المواطنين على التوافد على اللجان الانتخابية، منذ الساعات الأولى من فتح المقار الانتخابية أمامهم للتصويت، ما عكس وعيهم الوطنى بأهمية المشاركة فى الانتخابات، التى تعد استكمالًا لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية، لجنى ثمار الإنجازات التى بدأتها الدولة منذ سنوات نحو الجمهورية الجديدة.

ووصف الحزب نسبة التصويت بالتاريخية والأكثر كثافة عبر كل الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن نسبة التصويت فى حد ذاتها تعد استفتاءً على فترة تاريخية من التحول الديمقراطى، شهدت حوارًا وطنيًا كان من نتائجه هذا العرس الديمقراطى الذى نشاهده.

«مستقبل وطن»: الشعب عبّر عن إرادته الواعية الحرة

تقدم حزب مستقبل وطن ببالغ الشكر والتقدير لجموع الشعب المصرى الذى خرج بالملايين، ليعبر عن إرادته الواعية الحرة، مشاركًا فى انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت بكل نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائى كامل.

وثمّن الحزب هذه المشاركة القوية للمصريين، معتبرًا أن هذا الإقبال مثّل سابقة تاريخية، تعبر عن وحدة الشعب المصرى فى أوقات الأزمات والتحديات، وعكس وعيه وحرصه على الحفاظ على مقدراته وأمنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

«الوفد»: الماراثون الانتخابى دليل تطور دور الأحزاب فى المشهد

ثمّن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إقبال المصريين غير المسبوق على صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن اصطفاف الشعب المصرى بجانب وطنهم رسالة قوية بعثها الشعب للعالم حول حجم الوعى السياسى لدى المصريين، واستخدامهم حقوقهم الدستورية والقانونية عن وعى وإدراك بمتطلبات المرحلة الراهنة. وأكد أن الانتخابات الرئاسية سجلت مشهدًا جديدًا لبداية مستقبل وطن، تكاتف فيه المصريون متحدين صعوبات وعراقيل المرحلة الصعبة، التى تمر بالمنطقة ككل وليس مصر فقط، ولا بد أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، لاختيار رئيس مصر المقبل. ولفت إلى أن ماراثون الانتخابات الرئاسية جعل مصر تعيش تجربة ديمقراطية جديدة، تعكس تطورًا ملحوظًا فى دور الأحزاب المصرية فى الحياة السياسية.

يسرى المغازى: عزيمة شعبية لبناء مستقبل أفضل

قال النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، إن تحديات المرحلة التى تمر بها البلاد كان لها عامل كبير فى زيادة نسبة التصويت، وتدفق جموع الشعب على صناديق الانتخاب، لاختيار رئيس مصر القادم القادر على استكمال خطى البناء، بعزيمة شعبية مصرية خالصة فى انتمائها لصالح بناء مستقبل أفضل. وأكد أن مشاركة المصريين فى الانتخابات صوبت رصاصة قوية فى قلب كل الحاقدين والكارهين لمستقبل مشرق للدولة المصرية، لافتًا إلى أن حرص المصريين على الاصطفاف الوطنى خلف قيادتهم السياسية رسالة لا تقبل التشكيك أو المزايدة، بل تؤكد عزيمة المصريين الذين لم يتخلوا عن وطنهم فى هذا الاستحقاق.

محمد سليمان: المصريون يدركون التحديات الإقليمية والدولية

أوضح محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإقبال على صناديق الاقتراع غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى مدرك التحديات الإقليمية والدولية، ويعى جيدًا خطورة المرحلة، ولبى نداء وطنه وأصر على الوقوف بجانب الوطن فى مواجهة كل التحديات.

وأوضح أن المشاركة الكثيفة تمثل تتويجًا لجهود متواصلة شاركت فيها مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى لرفع الوعى الشعبى، وهو أكبر مؤشر على تطور الحياة السياسية. وأشار إلى أن الشعب المصرى، من خلال مشاركته الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية، أكد التفافه بجانب دولته لمواجهة ما يحيط بمصر من مخاطر تتطلب من الجميع اليقظة والاصطفاف خلف قياداته السياسية والمحافظة على الدولة.