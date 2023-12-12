احتفالات قرية سيلا بالفيوم في ثالث أيام الانتخابات (صور)

شهدت لجنة قرية سيلا بمركز الفيوم، فى اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة، احتفالات المواطنين وذلك بخروج مسيرات تضم مئات المواطنين وتجوب الشوارع، وذلك قبيل ساعة من انتهاء اليوم، واحتفالهم بنجاح الاستحقاق الانتخابي.

حيث شهد محيط اللجنة، إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسط عملية تنظيمية لدخول الناخبين وتسهيل إجراءات التصويت.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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