انتخابات الرئاسة: طفلان يقرران انتخاب السيسي في صناديق 2024 (صور)

شارك الطفلان أحمد ومحمد عمر مختار والدهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وقيامهم بالإدلاء بأصواتهم كواجب وطني، لذا قرر الطفلان الذهاب مع والدهم أثناء الإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع.

وقرر الطفلان أن يضعا بأنفسهم العلامة على المرشح بنفسهم، وقررا اختيار الرئيس السيسي بسبب حب والدهم واستمرار الحديث عنه وعن الإنجازات التي حققها في البلاد منذ أن تولي سدرة الحكم، متابعين في تصريحات خاصة لـ الدستور:"جدو قالنا الرئيس السيسي هو اللي بيحمي مصر ويحافظ عليها من الأعداء".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".