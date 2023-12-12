الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإعلامية شريهان أبوالحسن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024

جريدة الدستور

حرصت الإعلامية شريهان أبوالحسن على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة استراحة الديزل بالدقى.

وأكدت الإعلامية شريهان أبوالحسن خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية، على فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي المشرف، مؤكدة أن الإقبال الجماهيري على الاقتراع غير مسبوق والأجواء تشعل حماس المواطنين.

وأشادت الإعلامية بالتنظيم المبهر فى اللجان الانتخابية واصطفاف المواطنين فى الطوابير الانتخابية طوال أيام الانتخابات، مشيرة إلى أن الشعب توجه للجان للتعبير عن رأيه من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

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