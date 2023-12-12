برلمانى: مصر تسير بخطى ثابتة فى اتجاه الجمهورية الجديدة

اعتبر النائب احمد محسن، عضو مجلس النواب، نزول المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بكثافة واضحة تصويت على الدفاع على الوطن وحريته وسيادته واستقراره ضد المؤامرة المنصوبة عليه، والاضطرابات والفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما تتعرض له المنطقة من تحديات وتوترات تطلبت من الجميع تلبية نداء الوطن لاستكمال معركة البناء والبقاء للدولة المصرية وهو ما كان بنزول أكثر من 45%- 50% من المسجلين بجداول الانتخابات للتصويت.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على الرسائل التى يحملها المشهد الديمقراطي للسباق الرئاسي، وما أحاط بها من ظرف إقليمي ودولي شائك، قائلًا: تدفق الأعداد بهذه الشكل على اللجان نموذج للديمقراطية الحرة والتعددية الانتخابية.

واختتم النائب احمد محسن بالقول، إن مصر تسير بخطى ثابتة فى اتجاه الجمهورية الجديدة، علاوة على تأكيد التفاف المصريين خلف دولتهم، والمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، مشددًا: إقبال المصريين على التصويت صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، كما أن الإقبال الهائل فاق كل التوقعات ويؤكد وعي المصريين باللحظة التي تمر بها مصر.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أول أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعًا دوليًا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًا وإعلاميًا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.