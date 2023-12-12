الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "الحرية المصري": الإقبال التاريخي على الانتخابات ضرب أروع الأمثلة في الوطنية

جريدة الدستور

أعرب حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود عن شكره وتقديره البالغ للشعب المصرى بمختلف انتماءته واتجاهاته السياسية، على المشهد الحضارى والملحمة الوطنية، تلبية لنداء الوطن، وخروج ملايين المواطنين للاحتشاد أمام صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

 مصر تسير بخطى ثابتة نحو الديمقراطية

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن الشعب المصرى بما يمتلكه من وعى وحرص على صناعة القرار، ضرب أروع الأمثلة فى الوطنية لدعم ومساندة الدولة المصرية فى مواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى.


وأضاف أن الإقبال التاريخى غير المسبوق على صناديق الاقتراع، يعكس شعور المصريين بالمسئولية تجاه وطنهم، ويبعث رسالة للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الديمقراطية، وبمدى وعى المصريين بممارسة حقوقهم الدستورية من أجل مستقبل أفضل للوطن فى الجمهورية الجديدة.

 

وأشاد بجهود أعضاء الهيئة البرلمانية وقيادات الحزب فى الأمانات المركزية والمحافظات والوحدات القاعدية،  ودورهم الكبير فى توعية وحشد المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية قبل بدء الدعاية للمرشحين، وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنهم سيظلوا جنودا فى الميدان لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.


وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورا بارزا لكى تخرج الانتخابات الرئاسية بالشكل الحضارى اللائق بمصر وتاريخها، حيث اتسمت دورها  بالشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فضلا عن تسهيل الاجراءات على الناخبين.


وشدد رئيس حزب الحرية المصرى، على أن الشرطة المصرية ساهمت بدور فعال فى تأمين الانتخابات الرئاسية، وفى نفس الوقت نجحت فى تأمين الجبهة الداخلية خلال فترة الاستحقاق الدستورى.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

الملحمة الوطنية الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية وعي المصريين صناديق الاقتراع

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