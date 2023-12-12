نائب مدير مطار أسيوط الدولى يدلى بصوته فى الانتخابات

أدلى اللواء طيار أمير متولي نائب مدير مطار أسيوط الدولي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنة رقم 23 للوافدين ومقرها نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بحى غرب أسيوط.

كما واصل باقي العاملين المغتربين بالمطار مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 وأدلوا بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات وسط إقبال كبير من المغتربين، وبمشاركة عدد من مديري العموم والإدارات ومساعديهم والعاملين بالمطار بالتنسيق من أحمد آمال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمطار وأحمد فؤاد مدير الإدارة.

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.