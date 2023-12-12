الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمادة هلال بملابس الإحرام أثناء تأدية مناسك العمرة

حمادة هلال
حمادة هلال

شارك المطرب حمادة هلال، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو يرتدي ملابس الإحرام أثناء تأديته مناسك العمرة.

وعلق حمادة هلال على صورته من داخل الحرم المكي التي شارك بها جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك وعلق قائلا: “الحمد لله”.

آخر أعمال حمادة هلال الغنائية

وطرح النجم حمادة هلال مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع  الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتعاون حمادة هلال في أغنية “متحملاني” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن مصطفى شكري والموزع الموسيقي أحمد أمين.

 

آخر أعمال حمادة هلال السينمائية

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات، حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبوليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، إيناس على وتأليف أحمد عبدالله وإخراج أكرم فاروق.

المطرب حمادة هلال حمادة هلال ملابس الإحرام مناسك العمرة النجم حمادة هلال متحملاني أغنية “متحملاني”

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