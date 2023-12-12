الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مستشفى جنين: الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من حمل المصابين فى الضفة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الإسعاف الوصول إلى الفلسطينيين المصابين لنقلهم إلى المستشفيات، مؤكدًا ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية اليوم إلى 5 شهداء.

وأضاف مدير مستشفى جنين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي منع سيارة إسعاف تحمل مصابًا فلسطينيًا الوصول إلى المستشفى، ما أدى إلى استشهاده.

وأوضح مدير مستشفى جنين أن الاحتلال الإسرائيلي يقطع كل الطرق المؤدية إلى المستشفيات لمنع وصول المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات لحصولهم على العلاج.

القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسعاف الفلسطينيين المصابين الضفة الغربية

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