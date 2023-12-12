مسيرات حاشدة بالفيوم للمشاركة في انتخابات الرئاسة (فيديو)

على أنغام “فيها حاجة حلوة”، أظهر فيديو حصلت عليه “الدستور” مسيرات حاشدة بالأعلام بالفيوم ضم حشود من جميع أطياف المجتمع احتفالاً باليوم الأخيرلـ الانتخابات الرئاسية لمصر 2024، واختيار رئيس جديد للبلاد فى عرس ديمقراطي غير مسبوق.

ويرصد الفيديو حشود كبيرة من الفتيات يلوحن بأعلام مصر ويتراصون بشكل مبهج، ومعهم بالطبع سيدات فى مراحل عمرية مختلفة، يرسمون صورة رائعة فى حب الوطن.

ويرصد الفيديو مسيرة حاشدة لقيادات حزب مستقبل وطن بالفيوم، بمشاركة مراحل عمرية مختلفة، وسط تصدر قيادات الحزب للمسيرة التي تلوح بأعلام مصر وأعلام الحزب.

كما ضم مشهد مبهج جدًا لأطفال يلوحون بأعلام مصر، تعبيرًا عن فرحتهم بالمشاركة فى العُرس الوطني وأنهم حاضرون من أجل المستقبل الذي ينتظرهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.