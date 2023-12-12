الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية 2024.. أمانة "مستقبل وطن" تقود مسيرة جماهيرية فى البحر الأحمر بالأعلام المصرية

مسيرة مستقبل وطن
مسيرة مستقبل وطن فى البحر الأحمر

نظمت أمانة البحر الأحمر حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية قبل ساعات قليلة من غلق باب الاقتراع بحلول الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وظهر فى مقطع مصور، تفاعل مواطنين مع المسيرة بالانضمام إليها وترديد هتافات حماسية، رغبة منهم فى التعبير عن السعادة بنجاح مصر فى تنظيم العملية الانتخابية فى مرحلة مليئة بالاضطرابات، ووسط أحداث عالمية وإقليمية شديد التعقيد والصعوبة.

ورفع المشاركون فى المسيرة أعلام مصر واللافتات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعالت أنغام الأغانى الوطنية والأناشيد الحماسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

 

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