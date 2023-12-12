الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية| الأطفال يزينون ثالث أيام العرس الديمقراطي بالغربية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

استمر أهالي الغربية  في التوافد على لجان الاقتراع للتصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، واصطحب الناخبون أطفالهم للمشاركة في العرس الديمقراطي.

السن القانوني للانتخاب هو 18 عاما والأطفال قبل هذا السن غير مسموح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ورغم ذلك حرص الناخبون على اصطحاب أبناء كنوع من التوعية بأهمية المشاركة.

وسادت روح الفرح في اللجان الانتخابية بكل أنحاء محافظة الغربية في القرى والمدن والمناطق على اختلافها في مناطقها الشعبية والراقية.

من جانبها، أكدت نشوي موافي: “ابني ظل يلح علينا منذ اول يوم فذهب مع والده وجده ومعي وكذلك اولاد اخواتي واولاد اخوة زوجي”.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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