الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجنود المجهولون.. رجال النظافة أمام اللجان الانتخابية في ساعات الاستراحة (صور)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

حرص رجال النظافة على التواجد أمام اللجان الانتخابية في يومها الثالث والأخير، حيث قاموا بجمع القمامة من أمام اللجان ونظافة المكان بشكل عام، كما حرصوا على نظافة مداخل اللجان الانتخابية لمساعدة الأهالي أثناء الإدلاء بأصواتهم.


وحرص رجال النظافة على العمل في ساعات الاستراحة التي تتم داخل اللجان الانتخابية، حرصًا منهم على عدم عرقلة العملية الانتخابية أو تعطيل الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

 

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