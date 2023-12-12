الناخبون ينتظرون انتهاء فترة الراحة لاستكمال التصويت بالمقطم (صور)

ينتظر الناخبون بحى الأسمرات بالمقطم، أمام مقر التصويت بمدرسة تحيا مصر 1 لانتهاء فترة الراحة واستئناف عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقد شهدت منطقة الأسمرات توافد مكثف من قبل الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران