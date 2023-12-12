الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الناخبون ينتظرون انتهاء فترة الراحة لاستكمال التصويت بالمقطم (صور)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

ينتظر الناخبون بحى الأسمرات بالمقطم، أمام مقر التصويت بمدرسة تحيا مصر 1 لانتهاء فترة الراحة واستئناف عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقد شهدت منطقة الأسمرات توافد مكثف من قبل الناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

 

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