الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس العالم للأندية.. «فيفا» يجرى جلسة تصوير رسمية للاعبى الأهلى والجهاز الفنى.. غدًا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تجرى اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية 2023، جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يحضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق.

ويخوض الأهلي أول مران له بالسعودية في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب ٣ في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الإثنين، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

لاعبو الأهلي يهنئون تاو وكهربا بعد الفوز بجائزتي الأفضل

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حرصوا على تهنئة بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، بعد حصولهما على جائزتين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

وكان بيرسي تاو قد حصل على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023، بينما نال محمود كهربا جائزة أفضل هدف، الذي سجله في شباك الهلال السوداني بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا عن النسخة الماضية.

وكان طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، قد حضر حفل «كاف» بالمغرب، وتسلم الجوائز التي حصل عليها الأهلي، حيث حصد جائزة النادي الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2023.

كما تسلم قنديل جائزتي بيرسي تاو ومحمود كهربا اللذين يوجدان حاليًّا مع بعثة الأهلي في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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