الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس العالم للأندية|تكليف من كولر بشأن مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى

كولر
كولر

 كلف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وفدًا من الجهاز الفني للفريق؛ لحضور مواجهة اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.

وسيحضر وفد الجهاز الفني للأهلي لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسيقوم مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة، حيث سيواجه الأهلي الفائز من الفريقين.

الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية اليوم

ويخوض الأهلي أول مران له بجدة في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة المقبل، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

كانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية، مساء أمس الإثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

كولر الاهلى ملعب الجوهرة اتحاد جدة السعودي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي

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