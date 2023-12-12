محافظ القاهرة يشهد مسيرة حاشدة بشوارع العاصمة لليوم الثالث للانتخابات

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مسيرة حاشدة للشباب الذين يجوبون شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات.

وأكد محافظ القاهرة أن الشباب هم كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية بهذه المشاركة الكبيرة النابعة من حرصهم على ممارسة حقهم الدستورى ورغبتهم فى رسم مستقبلهم بأيديهم.

ووسط حضور كثيف بلجان القاهرة لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية تفقد محافظ القاهرة محيط عدد من اللجان بمناطق وأحياء العاصمة المختلفة من بينها لجنة نادى الأهلى بالزمالك للاطمئنان على سير الانتخابات، والتأكد من توافر كافة الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت فى كافة لجان العاصمة لليوم الثالث دون معوقات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.