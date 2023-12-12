"مكتبة الإسكندرية الجديدة" أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

صدر حديثًا عن مكتبة الإسكندرية، كتاب بعنوان "مكتبة الإسكندرية الجديدة"، للكاتبة شيماء الشريف، ضمن سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب".

كتاب "مكتبة الإسكندرية الجديدة"

يحتوي هذا الكتاب قصة مكتبة الإسكندرية الجديدة، هذا الصرح المصري الفكرة والنشأة والبناء والتنفيذ والإدارة، العالميّ الصدى والتأثير، الذي تم افتتاحه في 16أكتوبر 2002م، إحياء لأمجاد أصله ومنبعه؛ مكتبة الإسكندرية القديمة، التي غيرت مسار المعرفة الإنسانية، وأضاءت العالم القديم بنور العلم.

وكانت مكتبة الإسكندرية، قد أطلقت سلسلة من الإصدارات بعنوان "تراث الإنسانية للنشء والشباب" التى يتراوح عدد أوراق الإصدار الواحد منها من 6 آلاف إلى 7 آلاف كلمة.

وتهدف هذه السلسلة من الكتب إلى زيادة وعى النشء والشباب المصرى بتراثهم الفكرى والفنى، وإثراء المعرفة لديهم بالنماذج المصرية الملهمة في مختلف المجالات من خلال إلقاء الضوء على التحديات والصعوبات والنجاحات التى رافقت هذه النماذج فى مشوارها.

ومن أهم مميزات هذه السلسلة أنها مكتوبة بلغة بسيطة خالية من التعقيد، لتجذب الكثير من الشباب والنشء للقراءة، كما ستشارك مكتبة الإسكندرية بأحدث إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام.

من أحدث إصدارت مكتبة الإسكندرية في هذه السلسلة، كتاب مصر القديمة في ظل الإمبراطورية الرومانية: الفرعون الروماني ومعابده" في مجلدين، وكتاب "هيروغليفية شامبليون: فقه اللغة والهيمنة على العالم"، وكتاب "أنطوان بارتيليمي كلوت بك: طبيب فرنسي في بلاط محمد علي باشا".

وقد أعلنت مكتبة الإسكندرية مؤخرًا عن إصدارها عدد من الكتب التي تخص مجموعة من الرموز والنماذج الوطنية المصرية الملهمة، ومن أبرز إصدارات هذه السلسلة، كتب مثل: الشيخ المجدد محمد عبده، والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، وأمير الشعراء أحمد شوقى، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، وعميد الأدب العربى طه حسين، والمؤرخ جمال حمدان، والأديب العالمى نجيب محفوظ، والسيدة هدى شعراوى، إضافة لعناوين أخرى تركز على الجانب التراثي مثل: "مكتبة الإسكندرية القديمة" و"قصة مصر القديمة"، و"الأدب المصري القديم"، و"تمثال نهضة مصر"، و"الفيلسوفة هيباتيا"، وتعد هذه هي الدفعة الأولى من هذه الإصدارات، كما ستكمل المكتبة من إصداراتها في هذه السلسلة بعناوين أخرى مختلفة، وستعلن عنها قريبًا.