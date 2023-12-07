"هدى شعراوي.. امرأة غيرت المجتمع" أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

صدر حديثًا عن مكتبة الإسكندرية، كتاب "هدى شعراوى..امرأة غيّرت المجتمع" من تأليف الكاتب سامح فوزي ضمن سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب".

كتاب “هدى شعراوي..امرأة غيّرت المجتمع”

وقالت مكتبة الإسكندرية عن الكتاب: تمثل هدى شعراوي نموذجًا للمرأة المصرية التي استطاعت تغيير الواقع؛ ثقافة وممارسة، في وقت لم يكن تحرير المرأة من القيود المفروضة عليها يسيرًا، ليس فقط على الصعيد المصري بل امتد تأثيرها إلى المحيط العربي، والمجال العالمي، فصارت رمزًا نسائيًا محل احتفاء من الحركة النسائية العالمية، ومازال نضالها الوطني ونشاطها النسوي وجهودها الاجتماعية محل دراسات أكاديمية؛ محليًا ودوليًا.

سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب"

وأطلقت مكتبة الإسكندرية سلسلة من الإصدارات بعنوان "تراث الإنسانية للنشء والشباب" التى يتراوح عدد أوراق الإصدار الواحد منها من 6 آلاف إلى 7 آلاف كلمة.

وتسعى هذه السلسلة من الكتب إلى زيادة وعى النشء والشباب المصرى بتراثهم الفكرى والفنى، وإثراء المعرفة لديهم بالنماذج المصرية الملهمة في مختلف المجالات من خلال إلقاء الضوء على التحديات والصعوبات والنجاحات التى رافقت هذه النماذج فى مشوارها ومن أهم مميزات هذه السلسلة أنها مكتوبة بلغة بسيطة خالية من التعقيد، لتجذب الكثير من الشباب والنشء للقراءة.

ومن المقرر أن تشارك مكتبة الإسكندرية بأحدث إصداراتها في معرض القاهرة الدولي لهذا العام، ومن أبرز إصدارات هذه السلسلة، كتب مثل:الشيخ المجدد محمد عبده، والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، وأمير الشعراء أحمد شوقى، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، وعميد الأدب العربى طه حسين، والمؤرخ جمال حمدان، والأديب العالمى نجيب محفوظ، والسيدة هدى شعراوى، إضافة لعناوين أخرى تركز على الجانب التراثي مثل: "مكتبة الإسكندرية القديمة" و"قصة مصر القديمة"، و"الأدب المصري القديم"، و"تمثال نهضة مصر"، و"الفيلسوفة هيباتيا"، وتعد هذه هي الدفعة الأولى من هذه الإصدارات، كما ستكمل المكتبة من إصداراتها في هذه السلسلة بعناوين اخرى مختلفة.

من أحدث إصدارت المكتبة أيضًا، كتاب مصر القديمة في ظل الإمبراطورية الرومانية: الفرعون الروماني ومعابده" في مجلدين، وكتاب "هيروغليفية شامبليون: فقه اللغة والهيمنة على العالم"، وكتاب "أنطوان بارتيليمي كلوت بك: طبيب فرنسي في بلاط محمد علي باشا".