مدير مكتبة الإسكندرية: المشاركة في الانتخابات سلوك رمزي يعبّر عن المواطنة

دعّم د.أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، مبادرة «صوتك لمصر» التي أطلقتها «الدستور» لتحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة:"عندما أذهب إلى صندوق الانتخاب لممارسة حقي الذى منحني إيّاه الدستور؛ فأنا مواطن أعبر عن انتمائى لهذا المجتمع بممارسة هذا الحق، لكن الأمر قد يتسع لأكبر من ممارسة هذا الحق، فأنا أشعر بأن من واجبي أن اذهب إلى صندوق الانتخاب ففى لحظات معينة من تاريخ الوطن تكون المشاركة واجبه وضرورية.

مدير مكتبة الإسكندرية: المشاركة سلوك رمزي يعبر عن المواطنة

وأضاف زايد، لـ"الدستور":"نحن إذ ندرك هذه الضرورة من المشاركه، فإننا ندرك أنها تعبر عن إدراك لأهمية الاستمرار من عمليات البناء، والعمل على بناء مستقبل مشرق للوطن؛ وهى تعبر من ناحية ثانية عن إنتماء عميق لهذا الوطن، فالمشاركة هي سلوك رمزى يعبر عن أن المواطنه تتجسد بحق في مثل هذا السلوك المشارك الفعال كما أن المشاركة تعد من ناحية ثالثة عن الشعور بالمسؤولية الأخلاقية، التي يتخلق من رحمها التماسك والتضامن والإستقرار والإستمرار".

وانتهى تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الأحد الماضى في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية

تضم قائمة المرشحين النهائية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

متى تعقد الانتخابات الرئاسية بالداخل؟

تعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحًا وحتى التاسعة مساءً ولمدة 3 أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023 والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.