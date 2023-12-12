الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شيرين عليش تدلى بصوتها الانتخابى وتدعو المصريين لاستكمال المشهد الديمقراطى

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش

أدلت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتها في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في مدرسة عبدالله النديم الإعدادية للمتفوقين بقسم سيدي جابر في محافظة الإسكندرية، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري الأهم.

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المشاركة في سباق انتخابات الرئاسة 

وقالت عليش في بيان لها اليوم، إن المشاركة في سباق انتخابات الرئاسة هو تأكيد على حرص الناخبين المصريين على التمسك بحقوقهم وأداء واجباتهم الوطنية وتلبية نداء الوطن، ويرد أيضا على دعوات المقاطعة المسمومة، ويوقف محاولات النيل من استقرار الدولة المصرية بالادعاءات والأكاذيب التي تطلقها أبواب الإعلام الغربي وبعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تدعي الشفافية وترمي الباطل بأصحاب التاريخ والحضارة لأغراض خبيثة.

تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات عن اليوم الأول وومنتصف اليوم الثاني من العملية الانتخابية الذي كشف عن مشاركة أكثر من ٤٥٪ من إجمالي الناخبين المسجلين بقاعدة البيانات الناخبية هو انعكاس واضح لحالة الوعي السياسي التي وصل إليها الشعب المصري وإدراكه أهمية المشاركة في رسم ملامح مستقبله من خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر، والذي يستكمل مشروع بناء الجمهورية الجديدة لمصر العصرية الديمقراطية الحديثة.

وطالبت عضو مجلس النواب جموع الشعب المصري لاستكمال مسيرة العطاء والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثالث والأخير لتكتمل الصورة الحضارية والمشرفة لمصر أمام العالم، مثمنة مشاركة المرأة الواسعة التي تؤكد أن سيدات مصر رائدات في الوطنية واللاتي تقدمنا الصفوف، وكذلك الشباب الواعي المثقف الحريص على أداء واجبه وممارسة حقوقه السياسية.

عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن الثلاثاء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ مدرسة عبد الله النديم الإعدادية محافظة الاسكندرية

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