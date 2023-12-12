سياسيون بسوهاج يحثون المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات

وجه عدد من السياسيين والشباب في محافظة سوهاج دعوة لأصدقائهم وأبناء بلدهم للنزول والمشاركة في الانتخابات، لزيادة حجم المشاركة إلى 100% من أعداد الناخبين بنهاية اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

يقول أكرم فتحي العمدة وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بسوهاج: "أدعو جميع الأخوة والأصدقاء وأبناء بلدي الكرام للنزول فورًا والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة الحق الذي كفله الدستور لكل مواطن حر شريف."

وأضاف العمدة لـ"الدستور" أن المحافظة شهدت في اليومين الماضيين زخمًا وإقبالًا على اللجان بشكل ملحوظ، مما يدعو للفخر بأبناء الشعب المصري على زيادة وعيهم في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، والتي يُعَدُّ انتخاب رئيس الجمهورية أحد أهم هذه الاستحقاقات.

من جانبه، جدَّد الدكتور محمد حسن، أمين شباب حزب الشعب الجمهوري، دعوته لجميع شباب سوهاج للمشاركة في الانتخابات والنزول للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبلٍ أفضل لوطننا العزيز مصر.

وأضاف أمين شباب محافظة سوهاج بحزب الشعب الجمهوري أن اليوم هو الاختيار الوحيد لتحقيق الديمقراطية والاستقرار.