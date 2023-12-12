الأنبا باخوم وكهنة سوهاج يصوتون في الانتخابات الرئاسية بلجنة الإمام علي (صور)

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، وبحسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وشارك نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وعدد من كهنة الإيبارشية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب الأزهري بسوهاج.

وشارك نيافة الحبر الجليل الأنبا اغابيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية دلجا ودير مواس، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

كما حرص نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، على أداء واجبه الوطنى، وتوجه يرافقه عدد من الاباء الكهنة الى مقر لجنتهم بمدرسة "ام المؤمنين " الابتدائية المعتمدة بحى الشرق، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى بدأت وتستمر لمدة ثلاث أيام

وناشد مطران بورسعيد الجميع على ضرورة المشاركة في الانتخابات، والايجابية نحو أي عمل وطني لرفعة بلادنا الغالية مصر.

كما ترأس الأنبا اسحق، أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، في دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، وتصدرت عظته التي ألقاها بالقداس، كلمات تشجيعية لكل المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

حيث قال إن المشاركة الإيجابية هي واجب وطني وقومي، وجزء لا يتجزأ من أركان دولة المواطنة الصحيحة، وجزء مهم في الحياة المسيحية، لأن السيد المسيح نفسه أحب وطنه فلسطين، من كل قلبه، وكان هو والقديس يوسف النجار والسيدة مريم العذراء يخضعون بكل حب إلى قوانين البلد التي احتوتهم.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.