ياسر الهضيبي: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية تعكس وعي المواطن بالتحديات الراهنة

أدلي الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، منذ قليل بصوته في الانتخابات الرئاسية في التجمع الخامس.

مشاركة المصريين رسالة قوية للعالم

وأشاد "الهضيبي"، بالإقبال الكثيف للشعب المصري علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مصر 2024، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين رسالة قوية للعالم أن الشعب المصري بجميع طوائفه يقف صفا واحدا خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية التي تواجهها، والتي أصبحت تمثل تهديدا واضحا لأمنها القومي.

وعي لما تتعرض له مصر

وقال "الهضيبي"، إن المصريين أثبتوا أنهم علي قدر كبير من الوعي لما تتعرض له مصر وأنهم في أوقات أزمات لن تجدهم إلا خلف دولتهم، مشيرا إلى أن مشاركة ما يقدر ب ٣٠ مليون ناخب في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول والثاني للتصويت، يؤكد أننا أمام نسبة تصويت تاريخية خاصة في حال استمرار الاقبال الكثيف في اليوم الثالث والأخير للتصويت.



ودعا النائب، المواطنين للنزول بكثافة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأداء الواجب الوطني الذي نص عليه دستور مصر، والمشاركة في تحديد مستقبل هذا الوطن واختيار رئيس مصر القادم، الذي يصلح لقيادة البلاد علي مدار ٦ سنوات قادمة، ويتمكن من الحفاظ علي أمنها واستقرارها واستكمال مسيرة البناء.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.