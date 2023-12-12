النائب فرج فتحى: تصويت 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين يعكس وعى المواطن

قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا لما أعلنه المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات- يعكس حجم وعي المواطن المصري وإدراكه بحساسية الموقف الحالي، والظروف التاريخية الراهنة التي تمر بها المنطقة، مضيفًا أن الأمر يتطلب وجود رئيس قوي قادر على مواجهة هذه التحديات، محافظًا على أمن واستقرار هذا الوطن، في ظل وجود مخططات خارجية تستهدف النيل من الأمن القومي المصري من خلال تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء الغالية.

كثافة فى الانتخابات الرئاسية والتفاف حول الدولة المصرية

وأكد «فرج» أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية والتفافهم حول الدولة المصرية وقيادتها رسالة واضحة للخارج بأن المصريين، قيادة وشعبا، على قلب رجل واحد في رفض مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مثمنا الوعي الشعبي بأهمية المشاركة في الانتخابات، وتجاهل دعوات المقاطعة التى يتبناها أعداء الوطن الذين يسعون إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل انطلاقها.

ردع الراغبين فى زعزعة استقرار الدولة

وشدد النائب "فرج فتحي" على ثقته في الشعب المصري وقدرته على التلاحم والاصطفاف خلف وطنهم في أوقات الأزمات والمحن، وردع الطامعين في ثرواتها أو الساعين إلى وقف إنجازاتها، أو الراغبين في زعزعة الاستقرار فيها، مؤكدا أن الشعب المصري سيواصل الملحمة الوطنية التي بدأها اليوم ليسجل مشاركة تاريخية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

ولفت «فرج» إلى أن هناك إجماعا من كافة التيارات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، ومن بينها المعارضة، على نزاهة العملية الانتخابية التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، وتقف فيها الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات تحقق الاستقرار وتساعد في عبور المرحلة الراهنة، ففرض الإرادة الشعبية هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الإقليمية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من أول أمس الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.