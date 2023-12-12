الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أيمن منصور وأحمد بلال يُدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية 2024

أيمن منصور
أيمن منصور

أدلى أيمن منصور، عضو مجلس إدارة مودرن فيوتشر ونجم الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية منذ الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

أيمن منصور يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وحرص أيمن منصور، عضو مجلس إدارة مودرن فيوتشر ونجم الزمالك السابق، على الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبدالفتاح الثانوية التجريبية الموحدة، قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

أيمن منصور يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أحمد بلال يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كذلك حرص أحمد بلال، نجم الأهلي والمنتخب السابق، على الإدلاء بصوته في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، بلجنته الانتخابية بمدرسة الزمالك القومية.

أحمد بلال يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
أحمد بلال يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر، وفريد زهران.

txt

عامر حسين يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

txt

هشام يكن وأمير عبدالحميد يُدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

 

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

أيمن منصور الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات رئاسة الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات فيوتشر

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟